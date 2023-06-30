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Невилл: Де Хеа? «Манчестер Юнайтед» пора внести изменения

30 Июня 2023 • 18:50 Комментировать

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл ответил на вопрос о будущем вратаря «красных дьяволов» Давида де Хеа. Ранее сообщалось, что испанский футболист покинет клуб свободным агентом.

«Голкиперы «Манчестер Юнайтед» всегда играют под большим давлением. Для борьбы за трофеи в команде должен быть вратарь высокого уровня, поэтому клубу пора внести изменения», — заявил Невилл Sportskeeda.

В минувшем сезоне де Хеа провел 58 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 61 гол и 25 раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности. Трудовой договор голкипера с «Манчестер Юнайтед» истекает сегодня, 30 июня.   

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гари Невилл Давид Де Хеа
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