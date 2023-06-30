​Моуринью хочет подписать игрока «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью хочет пригласить в свою команду полузащитника Фреда, с которым он уже работал в «Манчестер Юнайтед». Об этом на своих страницах рассказывает The Sun.

Отмечается, что Эрик тен Хаг не хочет терять Фреда, но перспектива играть больше может поспособствовать трансферу игрока.

Фред выступает за «МЮ» с лета 2018 года после трансфера из украинского «Шахтёра». С тех пор полузащитник провёл за «красных дьяволов» 213 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 14 голов и 19 результативных передач на партнёров.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 30-летнего Фреда в 20 миллионов евро.