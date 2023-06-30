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Павлюченко: «В «Тоттенхэме» у меня не было никаких проблем с Реднаппом»

30 Июня 2023 • 17:26 Комментировать

Бывший игрок лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко рассказал о своих отношениях с экс-наставником «шпор» Гарри Реднаппом.

«У меня с Реднаппом в «Тоттенхэме» не было никаких проблем. Была нормальная игровая ситуация, какая бывает у каждого футболиста. Когда ты не играешь, всегда хочется играть, нервы накаляются. Бывает», — приводит слова Павлюченко издание «Татар-информ».

Напомним, английский специалист возглавлял «Тоттенхэм» с 2008 по 2012 год. В это время Павлюченко выступал за «шпор», а летом 2012 года вернулся на родину, подписав контракт с московским «Локомотивом».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Роман Павлюченко Гарри Реднапп
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