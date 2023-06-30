Павлюченко: «АПЛ? Сравните свои ощущения, когда вы ездите на «Жигули», а потом пересаживаетесь на «Мерседес»

Экс-форвард «Тоттенхэма» Роман Павлюченко высказался об уровне Английской премьер-лиги.

«АПЛ — это лучший чемпионат. Меня постоянно спрашивают, с чем его можно сравнить. И я отвечаю: «Сравните свои ощущения, когда вы ездите на автомобиле «Жигули», а потом пересаживаетесь на «Мерседес», — цитирует Павлюченко «Татар-информ».

Напомним, нападающий выступал за «Тоттенхэм» с 2008 по 2012 год. В составе лондонского клуба Павлюченко забил 42 гола и сделал 10 ассистов в 113 матчах.

По итогам минувшего сезона чемпионом Англии стал «Манчестер Сити». На второй строчке финишировал «Арсенал», бронзу завоевал «Манчестер Юнайтед».