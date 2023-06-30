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​Тареми рассказал, почему отказал «Ньюкаслу»

30 Июня 2023 • 17:10 Комментировать

Нападающий «Порту» Мехди Тареми в своё время мог оказаться в «Ньюкасле». Иранский футболист рассказал, почему отказался от переезда на «Сент-Джеймс Парк».

«Я отклонил предложение «Ньюкасла», потому что в то время они боролись за выживание. Я думал, что после неудачного сезона они не смогут попасть в Лигу чемпионов. На мой взгляд, «Порту» был лучше. Плюс у меня здесь было много больших игр.

Сейчас у меня есть вариант с «Эвертоном», но он меня не интересует», - рассказал Тареми, чьи слова приводит Varzesh3.

В сезоне 2022/2023 30-летний Тареми забил 31 гол и отдал 14 результативных передач в 51 матче за «Порту».

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Порту Мехди Тареми трансферы футбола - лето 2023
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