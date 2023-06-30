​Агент опроверг слухи трансфере Кукурельи в «Атлетико»

Агент Альваро Домингес, который работает с защитником «Челси» Марком Кукурельей, отреагировал на информацию о том, что футболист был предложен мадридскому «Атлетико».

«Фейковые новости», - написал Домингес в социальных сетях на фоне заметки о возможном переходе Кукурельи в клуб Ла Лиги.

В августе прошлого года Марк Кукурелья перебрался в «Челси» из «Брайтона». С тех пор защитник провёл за «пенсионеров» 33 матча, в которых отметился двумя результативными передачами на партнёров.

Отметим, что эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 24-летнего Кукурелью в 35 миллионов евро.