​В «Манчестер Сити» рассказали о трансферной политике клуба

Директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано сказал несколько слов о трансферной политике клуба.

«Если вы посмотрите на то, что мы делали в начале этого проекта, то увидите, что нам было нужно много изменений и инвестиций, но не больше. В последние пять лет наши инвестиции в новых игроков были хорошо продуманы.

Мы не является лидерами по расходам нетто на трансферы в прошлом году или в последние три-пять лет. Мы работам с умом. Когда нам не нравится сделка, мы выходим из неё и не паникуем», - слова Сориано приводит Mirror.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» отказался от борьбы за полузащитника Деклана Райса из-за высокой стоииости.