​Виллиан отказался продлевать контракт с «Фулхэмом» - известна причина

Вингер Виллиан отклонил предложение «Фулхэма» о продлении контракта ещё на один сезон. Как сообщает Evening Standard, 34-летнего бразильца не устроили предложенные условия, а улучшать их лондонский клуб отказался.

Отмечается, что Виллиан надеется продолжить выступления в Премьер-лиге Англии. Бразилец уже начал переговоры с другими клубами.

В сезоне 2022/2023 Виллиан провёл за «Фулхэм» 30 матчей. В них футболист записал на свой счёт пять голов и шесть голевых передач на партнёров.

Ранее слухи связывали Виллиана со «Спартаком», но агент игрока такой вариант исключил.