«Манчестер Юнайтед» предлагал Рабио меньше, чем «Ювентус»

Полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабио продлил контракт со своей командой на один год по финансовым соображениям. Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» предлагал французу более выгодные условия, но Sky Italia опровергает данную информацию.

По сведениям источника, «красные дьяволы» хотели подписать Адриена на правах свободного агента, предложив ему зарплату в размере 6,5 миллионов евро в год. Туринский «Ювентус» предложил на 500 тысяч больше, благодаря чему получил подпись игрока.

Напомним, Рабио в минувшем розыгрыше итальянской Серии А отметился 8 голами и 4 ассистами.