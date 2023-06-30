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Карвалью сменил «Ливерпуль» на «РБ Лейпциг» официально

30 Июня 2023 • 15:18 Комментировать

20-летний португальский полузащитник Фабиу Карвалью сменил «Ливерпуль» на немецкий «РБ Лейпциг». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Хавбек присоединился к «быкам» на правах аренды, срок которой рассчитан до завершения следующего сезона. В контракте не предусмотрена опция последующего выкупа.

Карвалью перешел в «Ливерпуль» из лондонского «Фулхэма» летом прошлого года за 5,9 миллиона евро. С ним был подписан контракт до середины 2027 года.

В прошлом сезоне полузащитник поучаствовал в 13 матчах Английской премьер-лиги, в которых записал на свой счет два забитых мяча.

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