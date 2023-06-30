Барелла хочет остаться в «Интере», несмотря на интерес из АПЛ

Полузащитник миланского «Интера» Николо Барелла решительно намерен остаться в команде Симоне Индзаги. По информации от Sky Sports, несмотря на интерес со стороны клубов из Английской премьер-лиги, Барелла хочет остаться на «Джузеппе Меацца».

Источник сообщает, что Барелла намерен стать легендой «Интера», из-за чего футболиста не интересуют другие варианты для продолжения карьеры, даже если новая команда предложит ему более выгодные финансовые условия.

Напомним, Барелла ранее был интересен таким клубам, как «Ньюкасл», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». «Интер» требовал за футболиста свыше 70 миллионов евро.