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​Названо условие ухода Бернарду Силвы из «Манчестер Сити»

30 Июня 2023 • 15:11 Комментировать

В летнее трансферное окно полузащитник Бернарду Силва может покинуть «Манчестер Сити». Как сообщает Manchester Evening News, уход португальца может стать частью перестройки состава «горожан». Тем не менее, клуб разрешит Силве уйти только в том случае, если поступит подходящее предложение. Пока что такого предложения не было.

Действующий контракт связывает Бернарду Силву с «Манчестер Сити» до конца июня 2025 года. Ранее португалец говорил о желании принять новый вызов в своей карьере.

В 55 матчах сезона 2022/2023 28-летний Бернарду Силва забил семь голов и отдал восемь голевых передач.

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Манчестер Сити Бернарду Силва трансферы футбола - лето 2023
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