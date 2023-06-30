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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Казадеи хочет провести следующий сезон в аренде в АПЛ или Серии А

30 Июня 2023 • 14:51 Комментировать

Полузащитник «Челси» Чезаре Казадеи хочет уйти в очередную аренду. Напомним, вторую половину минувшего сезона итальянец провёл в составе «Рединга» в Чемпионшипе.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, Казадеи сейчас хочет уйти в аренду в команду из Английской премьер-лиги или итальянской Серии А. Ранее сообщалось, что футболистом интересуется туринский «Ювентус».

Источник сообщает, что в ближайшее время игрок пример решение по своему будущему совместно с руководством «Челси». Напомним, Казадеи стал лучшим бомбардиром прошедшего чемпионата мира до 20 лет, где сборная Италии дошла до финала. Также Чезаре получил награду лучшему игроку турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Чезаре Казадеи трансферы футбола - лето 2023
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