Казадеи хочет провести следующий сезон в аренде в АПЛ или Серии А

Полузащитник «Челси» Чезаре Казадеи хочет уйти в очередную аренду. Напомним, вторую половину минувшего сезона итальянец провёл в составе «Рединга» в Чемпионшипе.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, Казадеи сейчас хочет уйти в аренду в команду из Английской премьер-лиги или итальянской Серии А. Ранее сообщалось, что футболистом интересуется туринский «Ювентус».

Источник сообщает, что в ближайшее время игрок пример решение по своему будущему совместно с руководством «Челси». Напомним, Казадеи стал лучшим бомбардиром прошедшего чемпионата мира до 20 лет, где сборная Италии дошла до финала. Также Чезаре получил награду лучшему игроку турнира.