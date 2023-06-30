​Де Хеа, скорее всего, станет свободным агентом

Ситуацию с будущим Давида де Хеа вряд ли удастся разрешить в течение дня пятницы. Скорее всего, 32-летний испанец в первый день июля обретёт статус свободного агента. Об этом рассказывает BBC на страницах своего сайта.

Отмечается, что временные рамки возможного продления контракта были сдвинуты. Обе стороны взяли паузу, чтобы обдумать ситуацию.

Давид де Хеа выступает за «Манчестер Юнайтед» с июля 2011 года после трансфера из «Атлетико». С тех пор голкипер провёл 545 матчей, в которых пропустил 590 голов.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» предлагает де Хеа контракт с существенным понижением зарплаты.