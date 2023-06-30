Игрок «Тоттенхэма» может переехать в Саудовскую Аравию

Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Эрик Дайер может покинуть Туманный Альбион этим летом. Как сообщается в социальных сетях инсайдера Экрема Конура, у хавбека есть вариант продолжения карьеры в чемпионате Саудовской Аравии.

Заинтересованность в услугах 29-летнего английского футболиста проявляет один клуб, название которого не разглашается. Трансферная стоимость Эрика составляет 18 миллионов евро.

За «Тоттенхэм» Дайер выступает с лета 2014 года. В минувшем сезоне Английской премьер-лиги хавбек провел 33 поединка, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Его контракт со «шпорами» рассчитан до конца сезона-2023/2024.