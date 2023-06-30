«Райс» уже забронировал 41-й номер в «Арсенале»

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс уже решил, под каким номером будет выступать в «Арсенале». По информации от журналиста Алекса Крука, англичанин забронировал себе 41-й номер, под которым выступает в стане «молотобойцев».

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» принял последнее предложение «Арсенала» по трансферу Райса, которое с учётом бонусов превысило 120 миллионов евро. При определённых условиях Деклан может стать самым дорогим трансфером в истории АПЛ.

Напомним, Райс летом был решительно настроен на переход в «Арсенал», несмотря на интерес со стороны «Манчестер Сити». Капитан «Вест Хэма» остался под впечатлением от проекта, который предложили ему «канониры».