Маунт пройдёт медосмотр в «Манчестер Юнайтед» в понедельник

Полузащитник лондонского «Челси» Мэйсон Маунт близится к завершению своего трансфера в «Манчестер Юнайтед». Авторитетный журналист Мэтт Лоу сообщает, что в понедельник англичанин должен пройти медосмотр перед переходом к «красным дьяволам».

Напомним, с учётом бонусов «Челси» может получить за своего футболиста до 65 миллионов евро. Именно о такой сумме компенсации вчера договорились клубы на переговорах в США.

У Маунта остаётся год по контракту с «Челси», поэтому клуб отпустил его сейчас, чтобы не потерять через год бесплатно. В минувшем розыгрыше АПЛ воспитанник «синих» отметился 3 голами и 2 ассистами.