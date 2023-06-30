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Трансфер Зиеша в «Аль-Наср» окончательно сорвался

30 Июня 2023 • 14:04 Комментировать

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш уже точно не перейдёт в «Аль-Наср». По информации от журналиста Низара Кинселлы, трансфер марокканца в команду из Саудовской Аравии окончательно сорвался.

На медосмотре у Зиеша были обнаружены проблемы с коленом, после которых руководство «Аль-Насра» засомневалось в трансфере. Более того, Хаким не смог договориться с командой по личным условиям.

Источник сообщает, что «Аль-Наср» ещё в будущем может вернуться за Зиешем, но в ближайшее время трансфер точно не состоится. Напомним, Хаким ранее также был интересен итальянскому «Милану».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Аль-Наср Хаким Зиеш трансферы футбола - лето 2023
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