Трансфер Зиеша в «Аль-Наср» окончательно сорвался

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш уже точно не перейдёт в «Аль-Наср». По информации от журналиста Низара Кинселлы, трансфер марокканца в команду из Саудовской Аравии окончательно сорвался.

На медосмотре у Зиеша были обнаружены проблемы с коленом, после которых руководство «Аль-Насра» засомневалось в трансфере. Более того, Хаким не смог договориться с командой по личным условиям.

Источник сообщает, что «Аль-Наср» ещё в будущем может вернуться за Зиешем, но в ближайшее время трансфер точно не состоится. Напомним, Хаким ранее также был интересен итальянскому «Милану».