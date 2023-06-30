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«Ливерпуль» ведёт очень продвинутые переговоры по трансферу Собослаи

30 Июня 2023 • 14:03 Комментировать

«Ливерпуль» приближается к трансферу вингера «РБ Лейпцига» Доминика Собослаи. По информации от журналиста Фабрицио Романо, команда Юргена Клоппа уже ведёт продвинутые переговоры по трансферу венгера.

Отмечается, что со стороны игрока нет никаких проблем, ведь Собослаи готов присоединиться к «Ливерпулю». В данный момент клубы обсуждают сумму компенсации и приближаются к компромиссу.

Собослаи в последнем розыгрыше Бундеслиги отметился 6 голами и 8 результативными передачами в Бундеслиге. В чемпионате Германии футболист провёл всего два сезона после перехода из «Ред Булл Зальцбурга».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль РБ Лейпциг Доминик Собослаи трансферы футбола - лето 2023
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