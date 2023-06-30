​«Манчестер Юнайтед» и «Интер» обсудят трансфер Онана

В последний день июня «Манчестер Юнайтед» и «Интер» проведут переговоры по трансферу голкипера Андре Онана. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Фабрицио Биасин. Он отмечает, что «нерадзурри» просят за 27-летнего камерунца около 50 миллионов евро + бонусы.

Стоит напомнить, что «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно очень хочет подписать голкипера.

Андре Онана выступает за «Интер» с июля прошлого года. В 41 официальном матче за итальянский клуб вратарь пропустил 36 голов.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Андре Онана в 35 миллионов евро.