«Манчестер Юнайтед» нацелился на португальца с ценником 60 млн евро

Полузащитник лиссабонской «Бенфики» Жоау Невеш может перебраться в топ-клуб Английской премьер-лиги, об этом сообщает Sportskeeda.

Заинтересованность в услугах футболиста проявляет «Манчестер Юнайтед» . Сумма отступных за трансфер хавбека составляет 60 миллионов евро. Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг лично заинтересован в игроке. Нидерландский специалист высоко оценивает талант 18-летнего исполнителя.

В минувшем сезоне Невеш принял участие в 20 поединках за лиссабонскую команду во всех турнирах, записав на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу. Срок действующего контракта Жоау с «орлами» рассчитан до лета 2028 года.