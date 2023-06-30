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Фабиу Карвалью подписал контракт с «РБ Лейпцигом»

30 Июня 2023 • 12:05 Комментировать

Нападающий «Ливерпуля» Фабиу Карвалью завершил свой переход в «РБ Лейпциг» на правах аренды. По информации от журналиста Фабрицио Романо, португалец подписал все необходимые для трансфера бумаги.

Ранее «РБ Лейпциг» пытался оформить сделку на постоянной основе, но «Ливерпуль» был готов отпустить Карвалью только на правах аренды. Фабиу перебрался на «Энфилд» прошлым летом из «Фулхэма», но не смог закрепиться в основном составе.

Карвалью закончил прошлый сезон с двумя голами в Английской премьер-лиге. В начале кампании Фабиу часто выходил на поле, но затем его игровая практика заметно сократилась.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль РБ Лейпциг Фабиу Карвалью трансферы футбола - лето 2023
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