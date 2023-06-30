«Челси» и «Манчестер Юнайтед» интересуются Эмилиано Мартинесом

Вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес интересен более престижным клубам Английской премьер-лиги. По информации от журналиста Экрема Конура, аргентинец интересен «Челси» и «Манчестер Юнайтед», которые как раз ищут нового голкипера.

Ранее сообщалось, что у Мартинеса возник конфликт с главным тренером «Астон Виллы» Унаи Эмери, из-за чего аргентинец может покинуть свою команду. «Челси» и «Манчестер Юнайтед» следят за 30-летним Эмилиано ещё с зимы, когда вратарь выиграл со сборной Аргентины чемпионат мира.

Напомним, ранее Мартинес несколько лет числился в составе лондонского «Арсенала». Пока неизвестно, какую сумму за своего игрока будет требовать «Астон Вилла».