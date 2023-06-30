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«Ливерпуль» показал новую бело-зелёную форму фото

30 Июня 2023 • 11:17 Комментировать

Пресс-служба «Ливерпуля» представила новую гостевую форму команды на следующий сезон. Игровая экипировка мерсисайдского коллектива выполнена в бело-зелёном цвете.

Футболка сопровождается черными шортами, а также белыми гетрами с черно-зеленой окантовкой. Техническим партнером команды выступает американский производитель спортивной экипировки Nike.

Дебютный матч в новой форме подопечные Юргена Клоппа проведут против «Лестера» во время предсезонного турне.

Добавим, что в минувшем сезоне «Ливерпуль» финишировал на пятом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль
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