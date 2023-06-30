Закария интересен «Вест Хэму» и двум другим клубам

Полузащитник туринского «Ювентуса» Дестини Удоги может остаться в Английской премьер-лиге, где провёл прошлый сезон на правах аренды за лондонский «Челси». Журналист Фабрицио Романо сообщает, что в услугах футболиста сборной Швейцарии заинтересован «Вест Хэм», который добавил хавбека в свой шорт-лист в конце мая.

Отмечается, что Закарию также ходят приобрести два неназванных клуба. Источник сообщает, что «Ювентус» не рассчитывает на Дениса и хочет поскорее разобраться с его продажей.

В «Вест Хэме» Закария может заменить капитана Деклана Райса, который с большой долей вероятности окажется в лондонский «Арсенале» за сумму в районе 120 миллионов евро.