Агент Удоги: «Постекоглу дал понять, что видит моего клиента в «Тоттенхэме»

Агент защитника «Тоттенхэма» Дестини Удоги сообщил о планах своего клиента на будущее. Напомним, итальянец год назад подписал контракт со «шпорами», но при этом остался в «Удинезе» на один сезон на правах аренды. Инициатором трансфера был бывший тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте.

«Дестини – игрок «Тоттенхэма», мы поддерживаем контакт с клубом. Новый тренер Анге Постекоглу убеждён, что сможет найти Удоги место в команде. Руководство сообщило нам, что ждёт Дестини на предсезонных турах в Тайланде», – цитирует агента журналист Фабрицио Романо.

Удоги в минувшем розыгрыше Серии А отметился 3 голами и 4 ассистами в 33 матчах.