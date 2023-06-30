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Агент Удоги: «Постекоглу дал понять, что видит моего клиента в «Тоттенхэме»

30 Июня 2023 • 10:23 Комментировать

Агент защитника «Тоттенхэма» Дестини Удоги сообщил о планах своего клиента на будущее. Напомним, итальянец год назад подписал контракт со «шпорами», но при этом остался в «Удинезе» на один сезон на правах аренды. Инициатором трансфера был бывший тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте.

«Дестини – игрок «Тоттенхэма», мы поддерживаем контакт с клубом. Новый тренер Анге Постекоглу убеждён, что сможет найти Удоги место в команде. Руководство сообщило нам, что ждёт Дестини на предсезонных турах в Тайланде», – цитирует агента журналист Фабрицио Романо.

Удоги в минувшем розыгрыше Серии А отметился 3 голами и 4 ассистами в 33 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Анге Постекоглу Дестини Удоги
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