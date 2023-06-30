Рис Джеймс ответил на вопрос о переходе в «Арсенал»

Защитник лондонского «Челси» Рис Джеймс ответил на вопрос болельщика о потенциальном переходе в другой английский клуб – «Арсенал».

Один из подписчиков написал в соцсетях футболиста: «Рис Джеймс в «Арсенале», кто скажет нет?». На эту публикацию ответил сам защитник: «Я скажу нет».

Напомним, что на днях из «Челси» в «Арсенал» перешел вингер Кай Хаверц. С ним был подписан долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до 2028 года.

Джеймс играет за «пенсионеров» с лета 2019 года. Его действующее трудовое соглашение с клубом рассчитано до конца сезона-2027/2028. Трасферная стоимость Риса оценивается в 65 миллионов евро.