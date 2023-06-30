«Атлетико» по-прежнему интересен игрок «Тоттенхэма»

Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хёйбьерг может продолжить карьеру в испанском чемпионате, об этом рапортуют журналисты The Athletic.

Как информирует источник, игрок по-прежнему находится в сфере интересов мадридского «Атлетико». Руководство «матрасников» готовит предложение по трансферу футболиста. «Шпоры», в свою очередь, готовы продать Хёйбьерга, если поступит достойное денежное предложение.

В минувшем сезоне Английской премьер-лиги 27-летний датчанин поучаствовал в 35 поединках. Пьер-Эмиль отметился четырьмя забитыми мячами и пятью результативным передачами.