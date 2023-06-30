Ферран Торрес может перейти в клуб АПЛ

Вингер каталонской «Барселоны» Ферран Торрес может переехать в Английскую премьер-лигу. Об этом рапортуют журналисты Mundo Deportivo.

Как информирует источник, в услугах игрока заинтересована бирмингемская «Астон Вилла». Руководство «львов» готово арендовать Феррана на весь следующий сезон с правом последующего выкупа за 25 миллионов евро. При этом сам Торрес не хочет переезжать на Туманный Альбион. Он рассчитывает продолжить карьеру в «Барселоне».

В минувшем сезоне чемпионата Испании Ферран провел 33 матча, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя ассистами.