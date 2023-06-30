Названа сумма трансфера Торреса в «Астон Виллу»

Защитник испанского «Вильярреала» Пау Торрес близок к переезду в Английскую премьер-лигу, где заинтересованность в его услугах проявляет бирмингемская «Астон Вилла».

Как информирует в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо, руководство английского клуба заплатит за 26-летнего футболиста порядка 35-40 миллионов евро. Срок трудового договора Торреса с «Астон Виллой» будет рассчитан до середины 2028 года. В ближайшие дни игрок пройдет медицинское обследование.

В завершившемся сезоне защитник принял участие в 39 поединках за «Вильярреал», в которых записал на свой счет одну голевую передачу.