«Торино» сделал предложение по выкупу Влашича

«Торино» продолжает вести переговоры с лондонским «Вест Хэмом» по трансферу хорватского полузащитника Николы Влашича. Об этом в социальных сетях сообщил журналист Николо Скира.

Как стало известно инсайдеру, итальянский клуб предложил за полноценный трансфер Влашича девять миллионов евро плюс один миллион в качестве бонусов. Однако такое предложение не устроило «молотобойцев». В Англии хотят выручить больше денег с трансфера Николы.

В минувшем сезоне 25-летний полузащитник выступал за «Торино» на правах аренды. Влашич принял участие в 34 поединках чемпионата Италии, отметившись пятью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.