Известна зарплата Маунта в «Манчестер Юнайтед»

Хавбек лондонского «Челси» Мэйсон Маунт, который близок к трансферу в «Манчестер Юнайтед», договорился с «красными дьяволами» об условиях личного трудового соглашения.

Как стало известно журналистам The Telegraph, заработная плата полузащитника на «Олд Траффорд» составит 290 тысяч евро в неделю. Если добавить различные бонусы, то оклад Маунта может увеличиться до 345 тысяч евро. Суммарно за весь контракт с «красными дьяволами» хавбек заработает около 90 миллионов евро.

В минувшем сезоне 24-летний полузащитник принял участие в 24 матчах Английской премьер-лиги. Он отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.