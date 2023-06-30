«Ливерпуль» назвал две трансферные цели

«Ливерпуль» определился с двумя трансферными целями на это лето. Как стало известно журналистам Sky Sports, в сфере интересов мерсисайдского гранда находятся полузащитник «Баварии» Райан Гравенберх и хавбек «Ниццы» Кефрен Тюрам.

Напомним, что этим летом «красные» усилили среднюю линию аргентинским полузащитником Алексисом Макаллистером. По истечении контрактов клуб попрощался с Джеймсом Милнером, Наби Кейта, Алексом Окслейдом-Чемберленом и Роберто Фирмино.

В минувшем сезоне Английской премьер-лиги «Ливерпуль» финишировал на пятом месте в турнирной таблице.