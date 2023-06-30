Фердинанд высказался о ситуации де Хеа в «Манчестер Юнайтед»

Экс-защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался касательно будущего голкипера Давида де Хеа.

«Де Хеа всегда был хорошим командным футболистом. Он провел в структуре «Манчестер Юнайтед» 12 лет, его много раз признавали игроком года. Я считал, что в это трансферное окно многие клубы захотят подписать его. Много кто хочет, чтобы он покинул «Юнайтед». Я немного разочарован тем, как клуб решает этот вопрос», - оставил сообщение Фердинанд в своих соцсетях.

Напомним, что де Хеа выступает за манкунианцев с 2011 года. Трудовое соглашение 32-летнего испанца рассчитано до 30 июня 2023 года.