Трансфер Зиеша в клуб Роналду под угрозой срыва

Переход марокканского полузащитника Хакима Зиеша из лондонского «Челси» в саудовский «Аль-Наср» под угрозой срыва. Об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Санти Ауна.

Как стало известно источнику, во время медицинского обследования у африканского вингера были обнаружены проблемы с коленом. В связи с этим саудовский клуб сомневается в необходимости подписания Зиеша.

Ранее в прессе сообщалось, что «Аль-Наср» договорился о трансфере Хакима. С игроком был согласован контракт до 2026 года.

В прошлом сезоне Зиеш провел за лондонцев 24 поединка во всех турнирах, в которых записал на свой счет три голевые передачи.