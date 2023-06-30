Ширер: «Я готов отвезти Кейна в «Баварию», чтобы защитить свой рекорд»

Экс-форвард «Ньюкасла» и сборной Англии Алан Ширер отреагировал на новость о возможном переходе нападающего лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейна в мюнхенскую «Баварию».

«Когда я об этом услышал, то подумал о том, если Кейн действительно захочет перейти в «Баварию», то я лично поведу его машину. Сделаю все что угодно, чтобы защитить свой рекорд в АПЛ. Дайте мне ключи, навигатор, и я готов ехать», - передает слова Ширера издание The Athletic.

Ранее в прессе сообщалось, что руководство «Баварии» готово предложить за трансфер Кейна порядка 90 миллионов евро.

На счету Гарри 213 голов в АПЛ, а в активе Ширера – 260.