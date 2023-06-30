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​«Горите синим пламенем»: Уткин отреагировал на трансфер Маунта

30 Июня 2023 • 01:24 Комментировать

В самое ближайшее время будет объявлено о трансфере полузащитника Мэйсона Маунта из «Челси» в «Манчестер Юнайтед». Сразу несколько авторитетных источников говорят о том, что клубы уже согласовали сделку.

Пару слов по поводу предстоящего трансфера Маунта сказал известный журналист Василий Уткин.

«У меня не осталось никаких чувств к «Челси» после продажи Маунта. Горите синим пламенем, «боулеры», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

«Боулеры» - так Уткин обратился к владельцам «Челси». Как известно, совладельцем лондонского клуба является бизнесмен Тодд Бёли.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед Василий Уткин Мэйсон Маунт Тодд Бёли трансферы футбола - лето 2023
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