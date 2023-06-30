​«Горите синим пламенем»: Уткин отреагировал на трансфер Маунта

В самое ближайшее время будет объявлено о трансфере полузащитника Мэйсона Маунта из «Челси» в «Манчестер Юнайтед». Сразу несколько авторитетных источников говорят о том, что клубы уже согласовали сделку.

Пару слов по поводу предстоящего трансфера Маунта сказал известный журналист Василий Уткин.

«У меня не осталось никаких чувств к «Челси» после продажи Маунта. Горите синим пламенем, «боулеры», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

«Боулеры» - так Уткин обратился к владельцам «Челси». Как известно, совладельцем лондонского клуба является бизнесмен Тодд Бёли.