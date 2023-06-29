«Арсенал» покупает нового защитника

Защитник амстердамского «Аякса» Юррьен Тимбер переходит в лондонский «Арсенал». Как стало известно журналистам De Telegraph, сумма сделки составит 42 миллиона евро без учета бонусных выплат.

Трудовое соглашение 22-летнего футболиста с английским клубом будет рассчитано до середины 2028 года. В ближайшие дни Юррьен пройдет медицинский осмотр и подпишет контракт с «канонирами».

В прошедшем сезоне Тимбер принял участие в 47 поединках за «Аякс», в которых записал на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи. Его контракт с амстердамским клубом рассчитан до 2025 года.