Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» покупает нового защитника

29 Июня 2023 • 22:38 Комментировать

Защитник амстердамского «Аякса» Юррьен Тимбер переходит в лондонский «Арсенал». Как стало известно журналистам De Telegraph, сумма сделки составит 42 миллиона евро без учета бонусных выплат.

Трудовое соглашение 22-летнего футболиста с английским клубом будет рассчитано до середины 2028 года. В ближайшие дни Юррьен пройдет медицинский осмотр и подпишет контракт с «канонирами».

В прошедшем сезоне Тимбер принял участие в 47 поединках за «Аякс», в которых записал на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи. Его контракт с амстердамским клубом рассчитан до 2025 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аякс Арсенал Лондон Юррьен Тимбер трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Июня
22:48 · Россия. Премьер-лига
Ярошик – об Абрамовиче: «Всегда приходил в майке и шортах и вёл себя скромно»
22:38 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» покупает нового защитника
22:00 · Англия. Премьер-лига
Коулмэн продлил контракт с «Эвертоном» официально
21:30 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» опровергла интерес к Феррану Торресу слухи
20:58 · Англия. Премьер-лига
Кошта и Меньян – в четвёрке самых дорогих голкиперов планеты
20:39 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Рамуша — известна потенциальная сумма трансфера слухи
20:12 · Англия. Премьер-лига
Мэддисон поделился подробностями беседы с Постекоглу
20:08 · Англия. Премьер-лига
Продажа Хаверца – вторая самая дорогая в истории «Челси»
20:02 · Англия. Премьер-лига
Мэддисон прокомментировал переход в «Тоттенхэм»
19:54 · Англия. Премьер-лига
Переговоры о переходе Тимбера в «Арсенал» близки к завершению слухи
19:41 · Англия. Премьер-лига
Стали известны подробности сделки по переходу Маунта в «Манчестер Юнайтед» слухи
19:34 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» надеется, что де Хеа примет новые условия слухи
18:59 · Англия. Премьер-лига
Романо: Маунт переходит в «Манчестер Юнайтед» из «Челси» слухи
18:40 · Англия. Премьер-лига
​Постекоглу запланировал разговор с Кейном
18:26 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и Салиба согласовали условия нового контракта
Все новости
Рекомендуем