Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес не перейдет в «Астон Виллу».

Испанский журналист Виктор Мало сообщает, что «Астон Вилла» опровергает информацию о предложении Феррану Торресу.

По информации источника, английский клуб заявил, что хотя у них отличные отношения с игроком, он не является частью их планов на будущее, и ему не предлагали контракт и также не собираются делать это.

В минувшем сезоне Ферран Торрес провёл 45 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи. Ранее сообщалось, что нападающий получил предложения от клубов Английской премьер-лиги.