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«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Рамуша — известна потенциальная сумма трансфера слухи

29 Июня 2023 • 20:39 Комментировать

Форвард «Бенфики» Гонсалу Рамуш может перебраться в «Манчестер Юнайтед».

Correio da Manha утверждает, что «красные дьяволы» уже сделали предложение португальскому клубу по Рамушу, однако президент «Бенфики» Руй Кошта отверг его. По сведениям источника, «Манчестер Юнайтед» предложил за 22-летнего игрока 50 миллионов евро плюс 10 миллионов евро в качестве бонусов.

Отмечается, что «Бенфика» хочет заработать более внушительную сумму на продаже форварда. Президент клуба уверен, что английский гранд готов выложить за Рамуша 73 млн евро.

В минувшей кампании игрок забил 27 мячей и сделал 12 ассистов в 47 матчах во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Манчестер Юнайтед Руй Кошта Гонсалу Рамуш трансферы футбола - лето 2023
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