Мэддисон поделился подробностями беседы с Постекоглу

Новичок «Тоттенхэма» полузащитник Джеймс Мэддисон рассказал о беседе с будущим главным тренером «шпор» Анге Постекоглу, который вступит в должность 1 июля.

Джеймс Мэддисон подчеркнул важность общения с тренером и выразил свое уважение к его видению и планам на предстоящий сезон.

«Беседа с тренером очень важна. Важно было поговорить с ним и услышать его мысли о том, как он видит будущее «Тоттенхэма» в этом сезоне. Он сказал мне, что независимо от того, приду ли я или нет, под его руководством «Тоттенхэм» будет выглядеть совершенно иначе, и эти слова запали мне в душу», – цитирует Мэддисона The Spurs Watch.