Продажа Хаверца – вторая самая дорогая в истории «Челси»

В среду вечером, 28 июня окончательно состоялась сделка между «Челси» и «Арсеналом» по продаже немецкого форварда Кая Хаверца. Что любопытно, эта продажа стала второй самой дорогой в истории «Челси».

Так, немец был продан «Арсеналу» за 70 млн евро. Только продажа Эдена Азара в мадридский «Реал» в 2019 году была дороже – 115 млн евро. На третьем месте – продажа полузащитника Оскара до Сантоса в китайский «Шанхай Порт» и форварда Диего Косты в мадридский «Атлетико» - каждая из сделок принесла «синим» по 60 млн евро.

Кстати, ранее мы сообщали, что талантливый немецкий голеадор стал второй самой дорогой покупкой в истории «канониров». Его обошёл лишь один ивуарийский футболист, купленный четыре года назад.