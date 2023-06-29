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Продажа Хаверца – вторая самая дорогая в истории «Челси»

29 Июня 2023 • 20:08 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
13.08 18:30

В среду вечером, 28 июня окончательно состоялась сделка между «Челси» и «Арсеналом» по продаже немецкого форварда Кая Хаверца. Что любопытно, эта продажа стала второй самой дорогой в истории «Челси».

Так, немец был продан «Арсеналу» за 70 млн евро. Только продажа Эдена Азара в мадридский «Реал» в 2019 году была дороже – 115 млн евро. На третьем месте – продажа полузащитника Оскара до Сантоса в китайский «Шанхай Порт» и форварда Диего Косты в мадридский «Атлетико» - каждая из сделок принесла «синим» по 60 млн евро.

Кстати, ранее мы сообщали, что талантливый немецкий голеадор стал второй самой дорогой покупкой в истории «канониров». Его обошёл лишь один ивуарийский футболист, купленный четыре года назад.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Эден Азар Диего Коста Оскар дос Сантос Кай Хаверц трансферы футбола - лето 2023
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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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