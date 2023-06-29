Мэддисон прокомментировал переход в «Тоттенхэм»

Полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон высказался о своем переходе в лондонский клуб.

Джеймс Мэддисон выразил готовность приступить к игре в знаменитой белой футболке «Тоттенхэма».

«У меня хорошее мнение о «Тоттенхэме». Теперь я его часть, и я буду носить эту прекрасную белую футболку, это потрясающее чувство. Я готов к делу», – цитирует Мэддисона The Spurs Watch.

Джеймс Мэддисон перешел в «Тоттенхэм» из «Лестера» за сумму около 46 миллионов евро. В минувшем сезоне он сыграл 32 матча во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 9 результативных передач.