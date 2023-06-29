Защитник «Аякса» Юррьен Тимбер в шаге от перехода в лондонский «Арсенал».

По информации авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, «Арсенал» находится на заключительной стадии переговоров о приобретении защитника. В понедельник «Арсенал» представил предложение в размере 45 миллионов евро. Журналист уточняет, что лондонский клуб готов увеличить сделку до 48 миллионов.

Романо добавил, что хотя стороны приближаются к соглашению, все еще остаются некоторые вопросы, которые требуют окончательного обсуждения. Тем не менее сделка с каждым днем становится все более вероятной.