«Манчестер Юнайтед» завершает сделку по приобретению полузащитника «Челси» Мейсона Маунта.

По информации авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, «Манчестер Юнайтед» никогда не сходил с дистанции в борьбе за Мейсона Маунта, так как он всегда был их приоритетной целью.

Ключевую роль в достижении соглашения сыграла личная встреча сторон, на которой были урегулированы финансовые аспекты сделки. По новому контракту, «Манчестер Юнайтед» согласился заплатить сумму в размере 63 миллионов евро с возможными бонусными платежами в размере 6 миллионов.

Источник отмечает, что «Бавария» никогда не была претендентом на Маунта.