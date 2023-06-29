«Манчестер Юнайтед» изменил предложение голкиперу Давиду де Хеа.

Как сообщает издание The Daily Telegraph, переговоры между «Манчестер Юнайтед» и голкипером Давидом де Хеа перешли на новый этап. Клуб предложил измененные условия контракта, сократив срок его действия и уменьшив финансовую составляющую.

Предложение, которое все еще находится на столе, было изменено после формального контрактного предложения в марте. Теперь «Манчестер Юнайтед» надеется, что де Хеа рассмотрит новые условия и примет их. Источник уточнякт, что голкипер раздражен спекуляциями по поводу того, что он уже якобы подписал контракт, который клуб впоследствии отозвал.