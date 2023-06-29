Полузащитник лондонского «Челси» Мэйсон Маунт переходит в «Манчестер Юнайтед», об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети.

По данным источника, сумма трансфера составит 69,5 миллионов евро с учётом бонусов.

Контракт 24-летнего воспитаника «Челси» со столичным клубом был рассчитан до лета следующего года.

В прошедшем сезоне Маунт принял участие в 36 играх во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и шестью результативными передачами партнёрам по команде.

Ранее игрок сборной Англии выступал за нидерландский «Витесс» и «Дерби Каунти».