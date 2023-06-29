​Постекоглу запланировал разговор с Кейном

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу запланировал разговор с нападающим Гарри Кейном. Об этом на своих страницах рассказывает football.london.

По данным источника, Постекоглу пообщается с Кейном о его будущем после того, как футболист вернётся из отпуска. Игроки «Тоттенхэма», которые участвовали в июньских матчах сборных, должны вернуться в расположение клуба 12 июля.

В последние дни пресса активно связывает Гарри Кейна с «Баварией». Мюнхенцы как раз ищут центрального нападающего.

Отметим, что действующий контракт связывает Кейна с «Тоттенхэмом» до конца июня 2024 года.