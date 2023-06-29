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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» и Салиба согласовали условия нового контракта

29 Июня 2023 • 18:26 Комментировать

Защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба подпишет новый трудовой договор с клубом.

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, стороны уже полностью согласовали условия нового контракта. Отмечается, что бумаги будут подписаны сразу после выхода футболиста из отпуска. Соглашение 22-летнего француза с «Арсеналом» будет рассчитано до лета 2027 года с возможность продления еще на один сезон.

В прошедшей кампании Салиба сыграл в 27 матчах Английской премьер-лиги, в которых забил три мяча и отдал один голевой пас.

По итогам сезона-2022/23 «Арсенал» занял второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 84 очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Вильям Салиба
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