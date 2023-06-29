Хынмин Сон стал младше в Южной Корее

В Южной Корее отказались от своей необычной системы подсчёта возраста. В стране учитывали время беременности, плюс человек 1 января становился на год старше. То есть если ребёнок родился в декабре, то в январе он уже считался в Южной Корее двухлетним.

Получается, что теперь в Южной Корее Хынмин Сон и другие футболисты стали младше.

Добавим, что Хынмин Сон выступает за «Тоттенхэм». Действующий контракт связывает 30-летнего корейца с лондонским клубом до конца июня 2025 года. Прошлый чемпионат «шпоры» завершили на восьмом месте и остались без еврокубков.